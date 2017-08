Imre Arakas peab Iiri kohtusüsteemi naeruväärseks: üks ekipaaž kadus ja vanglabussil läks sireen katki! Minu pärast tehti ropult eluohtlikku tööd, aga ise jäin õhtusöögist ilma

Mõrva kavandamises süüdistatav Imre Arakas kurdab, et Iiri kohtupidamine on käpardlik ning tema viimatine videoistung andis palju tööd kuulivestides korravalvuritele, ent tema jäi õhtusöögist ilma. Järgmine istung on augusti lõpus.

Arakas vahistati Dublinis 4. aprillil ja ta on siiani eeluurimisega seoses vahi all. Võiks ju arvata, et vangil on igasugune internetisuhtlus välisilmaga ära lõigatud, ent vähemasti Iirimaal on olukord teine. Arakas on oma Facebooki leheküljel teinud mitu postitust, kus kirub nigelaid tingimusi ja sedagi, et kuigi eeluurimise all, olla ta kokku pandud süüdimõistetud kurjategijatega.

Kolmapäeval astus Arakas taas kohtu ette. Õigemini kuulas kohtuniku otsust läbi videosilla. Irish Independent kirjutab, et kohtunik Kathryn Hutton teatas, et Araka vahi all viibimist pikendatakse veel nelja nädala võrra, et uurijad saaks vajalikud materjalid läbi töötada.

Arakas teatas kohtunikule, et video vahendusel on tal raske mõista, millest räägitakse ja ta soovib järgmisel istungil füüsiliselt kohal viibida. Järgmise istungi tärminiks määrati 30. august.

Arakas: siin maal on palju arusaamatut

Arakas kirjeldab oma Facebooki lehel kolmapäevast istungipäeva värvikalt ja pahuralt. "Videokohus peaks olema majanduslik logistiline väljamõeldis, et aja, transpordi ja muid kulusid vähendada. Iirimaal tähendab see aga riigi rahakotist seadusliku raha varastamist," märkis ta eile avaldatud postituses. Ta ütleb, et istungile sõitmine lükkus pidevalt edasi - esmalt kell 10, siis 11 ja viimaks kell 14.30.

Ta lisas, et ta viibib süüdimõistetute vanglas, aga otsus loetakse ette eeluurimisvanglas, mistap teda transportima pidigi. "Selleks videokohus ei kõlba," imestab ta. "Aga siin maal on palju arusaamatut."

Ta jätkas, et 14.30 paiku viidi ta kolme auto ja seitsme inimese eskordi all eeluurimisvanglasse, kus arvutid olid katki. "Arvuti siin maal on üks mõistatuslik asi. Neli tundi ootasime sealse vangla õues, siis loeti otsus ette," kirjeldas ta. Arakas uuris, kuhu on vaja alla kirjutada, vanglaametnikud kostsid, et ei peagi kirjutama.

"Soovisin siis tõlki aga selle peale jooksis vanglaametnik lihtsalt minema. Päriselt ka! Selle aja peale, kui tagasi hakkasime sõitma oli üks eskortauto kogu ekipaažiga kadunud. Vanglabussil läks sireen katki ja jäime veel ummikusse ka, aga enne üheksat jõudsime tagasi.

Lõppkokkuvõtes palju toredaid inimesi tegi ropult eluohtlikku tööd (kuulivestid ja puha), kogusid palju töötunde ja said hästi tasustatud. Mina lendasin õhtusöögist üle."

58aastast Arakat süüdistatakse selles, et ta pidi tapma Põhja-Iirimaal James Gately nimelise mehe, kes on ühe Iiri maffiaperekonna lähedalseisev isik.

Kolis Eestist Marabellasse

Arakas, keda nimetati 1990-ndatel kohalikus meedias allilmaliidriks, lahkus Eestist pärast seda, kui teda oli 1997. aastal kodumaja juures tulistatud. Ükski kolmest lasust Arakast ei tabanud. Ta kolis Hispaaniasse Marbellasse, on elanud ka Taanis ja Hollandis. 2015. aastal Eesti Ekspressile antud intervjuus ütles Arakas, et peab end materiaalselt kindlustatuks. Küsimusele, millega ta tegeleb, vastas Arakas: "Praegu jään vastuse võlgu." Ja küsimusele, kas ta elab endiselt ohtlikku elu: "Natuke võib-olla jah."