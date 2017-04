Imre Arakas jäi Iirimaal endiselt vahi alla

Maffiasõjas palgamõrva ettevalmistamise kahtlusega vahistatud Imre Arakas peab taas kohtusse minema 10.mail. Senikauaks jääb mees Iirimaal vahi alla.

Arakas vahistati 4. aprillil, kahtlustusega kavatsues palgamõrv sooritada, kirjutab Independent.

58aastast Arakat süüdistatakse selles, et ta pidi tapma Põhja-Iirimaal James Gately nimelise mehe, kes on ühe Iiri maffiaperekonna lähedalseisev isik.

Arakale määrati Iiri riigi poolt kaitsja, kuna Araka väitel on ta töötu ning tal endal pole võimalik advokaati palgata.

Iirimaa kohtute pressiesindaja Gerry Curran on varem Delfile öelnud, et sealse seadusandluse kohaselt on tegu raske kuriteoga, aga karistusnorme ehk maksimaalselt karistust pole ette nähtud. Ta selgitas, et karistuse suuruse otsustabki kohtunik kohtumaterjalidele toetudes.

Kaks teist meest, kes koos Arakasega 4.aprillil vahistati, on nüüdseks vabastatud.

The Irish Times kirjutas aprilli alguses, et Iiri politsei vahistas Dublini lääneosas organiseeritud kuritegevuse vastase operatsiooni käigus kolm meest.

Neist üks on Eesti palgamõrvar, kes saabus Iirimaale, et töötada Kinahani jõugu heaks. Tema hüüdnimeks on The Butcher ("Lihunik") ning ta on seotud kuritegudega mitmes riigis.