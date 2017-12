Iltalehti: Soome ametiühingutegelase kadumine ja surm Tallinnas on kahtlane! Kas ta lükati vette?

Politseinikud on tänaseks jõudnud järeldusele, et 24. novembril kadunud Soome ametiühingutegelane ja poliitik Ari Saarilammi kukkus õnnetuse tagajärjel Admiraliteedi basseini ja uppus. Ent Iltalehti artiklis analüüsitakse, et asjaolud on siiani segased.

"Kogutud infot viitab kahjuks, et Ari kukkus 24. novembril kella 23 paiku vette," ütles Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko. Ta lisas, et kaamerasalvestistelt oli Arit näha ebakindlalt liikumas Kochi Aitadest Lootsi 11 ja Lootsi 13/1 majade suunas, seejärel võttis ta suuna Admiraliteedi basseini poole. "Koht, kus arvame, et Ari vette kukkus, jääb kaameratega kaetud alast välja. Küll aga on näha, kuidas muidu peegelsile meri hakkab kella 23 paiku lainetama," rääkis Mirošnitšenko.

Iltalehti artiklis on kirjeldatud, et hotell on Kochi Aitadele väga lähedal ja imestatud, kuidas Ari ikkagi suutis vales suunas minna. Ka Lootsi 11 juurest on hotell nähtaval kaugusel. Püstitatud on ka küsimus, et selles piirkonnas liigub palju rahvast - miks Ari abi ei küsinud? Kas ja miks ükski mööduja - kui Ari oli väga purjus ja taarus - ise abi ei pakkunud?

Margus Järv

Ari hoopis lükati vette?

Artiklis on viidatud, et basseini ümbruses on väga palju turvakaameraid, ent see koht, kus Ari vette olevat kukkunud, jääb sellelt alalt välja. Artiklis spekuleeritakse, et keegi võis Ari vette lükata. Politsei aga olevat kinnitanud, et keegi ei märganud Arit vees. "Kedagi kahtlast turvakaamerate vaatevälja ei jäänud ning üleüldiselt pole sadama ümbrus enam turistidele ohtlik," vahendab artikkel politsei väiteid.

Kõige kummalisema asjaoluna on välja toodud tõik, et laipa pole siiani leitud, kuigi sukeldujad on seda sealt otsinud. Väljaande andmetel on pea võimatu, et laip oleks praeguseks merre uhutud. "Kui ta kukkus basseini, siis peab surnukeha veel seal olema," märgitakse artiklis ja lisatakse, et on võimalik, et Soome politsei saadab kohale oma sukeldujad. Ajakirjanik palus kommentaari ka Kochi Aitade omanike käest, ent sellest keelduti.

Ari Saarilammi sõitis Tallinna, et osaleda ühel ametiühingutega seotud üritusel.