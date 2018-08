Iltalehti: eestlased röövisid Helsingi kesklinnast kaasmaalase, peksid teda üle kahe tunni ja jätsid metsateele lebama

Iltalehti andmetel sundis neli eestlast ohvri oma autosse istuma eelmise aasta 30. novembril kella 20 ajal Helsingi Mannerheimintiel.

Kolmekümnendates eluaastates meest sõidutati alguses mööda Helsingit ringi ja edasi sõideti Espoosse. Kaks ja pool tundi jätkunud sõidu järel peatus auto Oittaas Kalmarinrantas. Mehed käskisid ohvril autost väljuda ja alustasid kohe ränka peksmist käte ja jalgadega erinevatesse kehaosadesse.

„Vägivallatsemine toimus rusikate, jalgade ja mingi tömbi esemega,” ütles juurdlust juhtinud kriminaalkomissar Jukka Larkio.

Pärast peksmist jätsid mehed ohvri katki lõigatud riietega Kalmarinranta väikese tee äärde lebama. Peksjad viisid kaasa ohvri mobiiltelefoni.

Ohvril õnnestus minna lähedal asuvasse majja, kust helistati häirekeskusse ja kiirabi viis läbipekstud mehe haiglasse.

Juurdlus on jätkunud pikalt, sest ohver on olnud väga kidakeelne. Politsei hinnangul on selle põhjus hirm. Iltalehti andmetel on ka ohver eestlane.

Larkio ei tahtnud kahtlustatavate ega ohvri kodakondsust kommenteerida, kuid tunnistas, et tegemist on välismaalastega.

„Kahtlusalused on ehitusmehed. Meie informatsiooni järgi tundsid nad ohvrit,” ütles Larkio.

Kahtlusalused peeti kinni juuli algupoolel. Ka nemad on olnud ülekuulamistel kidakeelsed. Kõik neli on nüüd vahi all raskes vabaduse võtmises ja raskes röövis kahtlustatutena.

Midagi kindlat ei ole teo motiivi kohta teada saadud. Politsei peab võimalikuks, et see on seotud võlgade sissenõudmisega.

Eeluurimine on lõpule viidud ja asi antakse üle prokuratuurile.