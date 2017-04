Iirimaal palgamõrva plaanimises kahtlustatava Imre Araka mobiiltelefoni kuulati pealt

Imre Arakas Foto: Tiit Blaat

Iirimaal vahistatud Eesti palgamõrvaril Imre Arakal oli plaanis reisida Iirimaalt Dublinist Põhja-Iirimaale, et mõrvata Kinahani kartelli tellimusel Hutchi jõugu liige. Plaanid nurjas aga see, et Araka telefonivestlusi kuulati pealt.