Iirimaal palgamõrva kahtlusega vahistatud Imre Arakas on Eesti üks kuulsamaid kurjategijaid

Imre Arakas Foto: Tiit Blaat

The Irish Times kirjutas, et Iiri politsei vahistas Dublini lääneosas organiseeritud kuritegevuse vastase operatsiooni käigus kolm meest. Neist üks on Eesti palgamõrvar Imre Arakas, hüüdnimega "lihunik", kes pidi tulema tööle Kinahani gängi heaks. Kes ta on selline?