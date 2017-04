Iiri politsei suuroperatsiooni käigus vahistati arvatav Eesti palgamõrvar

Iiri politsei vahistas Dublini lääneosas organiseeritud kuritegevuse vastase operatsiooni käigus kolm meest, kellest üks arvatakse olevat Eesti palgamõrvar, kes võib politsei teatel olla saabunud Iirimaale Kinahani jõugu heaks tööd tegema, kirjutab ajaleht The Irish Times.

Kinahani jõugu rünnakud Dublinis baseeruva Hutchi perekonna ja nendega seotud isikute vastu on nõudnud seni 11 inimelu. Kinahani jõugust on surma saanud vaid üks liige.

The Irish Timesi teatel on Eesti mehe vahistamine oluline, sest politsei on ammu kartnud, et Kinahani jõugul on raha ja rahvusvahelisi kontakte välismaa palgamõrvarite Iirimaale toomiseks.

Kolm meest arreteeriti Dublini lääneosas Blakestownis teisipäeva veidi enne kella 11 kohaliku aja järgi osana planeeritud operatsioonist organiseeritud kuritegevuse vastu.

Operatsiooni juhtisid Iiri politsei narkootikumide ja organiseeritud kuritegevuse büroo liikmed, keda toetasid kuritegevusevastane erirühm, kiirreageerimisüksus ja relvastatud toetuse üksus.

Tegemist on Iiri politsei maksimaalse relvastatud jõu kasutamisega, mis rõhutab haarangu olulisust.

Eestlane ja 58-aastane dublinlane vahistati Iiri kriminaalkohtuseaduse sektsiooni 50 järgi, mis lubab neid seitse päeva ilma süüdistust esitamata vahi all hoida.

Kolmandat meest kuulatakse üle seoses 5000 euro väärtuses kokaiini leidmisega.

Leiti ka nimekiri Hutchi perekonnaga seotud inimestest, kes võivad olla Kinahani jõugu sihtmärgid.

Irish Independenti teatel on Eesti kodanik 50. eluaastates, tema hüüdnimi on The Butcher („Lihunik“) ning ta on seotud kuritegudega mitmes riigis.

Irish Independent kirjutab, et eestlane kolis 1990. aastatel Hispaaniasse Costa del Soli. Ise väidab ta, et ei ole kuritegevusega seotud ning tema ärihuvid on seotud kinnisvaraga.