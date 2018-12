Iiri meedia: Imre Arakas mõisteti kuueks aastaks vangi

Arakas, kelle pikad hallid juuksed ulatusid talle tänasel istungil õlgadeni, kandis kohtus siniste varrukatega vesti. Ta kuulas kohtuotsust, paljastamata ühtki emotsiooni, kirjeldab ajaleht The Independent.

Tema advokaat Michael Bowman on varem kohtule öelnud, et tema klient ei ole süüdistatava organisatsiooni tipus ega oma mingit seost selle toimimisega. Ta märkis ka, et Arakas on valmis Iirimaalt lahkuma nii pea, kui ta vabastatakse.

Tema karistus loeti kehtivaks mullu 4. aprillist, mil Iiri politsei pidas Araka Dublini lähedal kinni koos kahe iirlasega kohalikust Kinahani jõugust, kellega kavatseti mõrvata tuntud Iirimaa allilmategelane James Gately rivaalitsevast Hutchi jõugust.

Iiri politsei uimastite ja organiseeritud kuritegevuse büroo inspektor Dave Gallagheri ütles novembris, et politsei hoidis Arakal silma peal ja dokumenteeris tema tegevust juba hetkest, mil ta mullu 3. aprillil Dublinisse saabus.

Arakas, kellele lubati tapmise eest eurodes viiekohaline summa, oli teadlik Gately välimusest, elukohast, sõiduauto parkimiskohast ja tema tavapärasest liikumismarsruudist.

Arakale esitati kahtlustus mõrva kavandamises mullu 6. aprillil. Tänavu 12. novembril tunnistas ta end süüdi ja täna langetati selle põhjal otsus: maksimaalse võimaliku kümneaastase vabaduskaotuse asemel mõisteti ta trellide taha kuueks aastaks.

Araka süüasja arutas kriminaalasjade erikohtus (Special Criminal Court), mis tegeleb üldjuhul raskemate terrorismi- (IRA) ja organiseeritud kuritegevuse juhtumitega, koosnedes kolmest kohtusüsteemi eri astmetelt pärinevast kohtunikust.