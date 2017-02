Ida-Virumaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus mees. Kahtlustatakse juhi terviseriket

Foto on illustratiivne

Täna hommikul kella 9.20 ajal sõitis maanteelt kraavi sõiduauto Kia, mille juht hukkus.

Esialgsetel andmetel tabas sõidukit juhtinud 64-aastast meest terviserike. Sündmuskohal viibivate politseinike sõnul on alust arvata, et juht pidurdas hoogu ning tahtis teepeenrale seisma jääda, kuid vajus siiski teelt välja kraavi.

Meedikutel ei õnnestunud mehe elu päästa.

Õnnetus juhtus Tallinn-Narva maantee 153. kilomeetril, Ontika ristmiku vahetus läheduses.

Ida prefektuuri operatiivjuht Aleksandr Urb avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. „Tegu on äärmiselt traagilise sündmusega. Kutsume kõiki sõidukijuhte üles tähelepanelikkusele. Kui märkate sõidukit kraavis või ebaloomulikul moel teepeenrale pargituna tasub kindlasti veenduda, et inimestega on kõik korras. Pakkuge oma abi ja andke õnnetusest teada politseile lühinumbril 112," lisas Urb.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.