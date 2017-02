Ida-Virumaal said päästjad paari tunni jooksul neli väljakutset gaasilekkega korteritesse

Ida-Virumaal said päästjad eile paari tunni jooksul neli väljakutset korteritesse erinevates ruumides lekkinud gaasi tõttu.

13. veebruaril kell 10.01 tuli häirekeskusele teade Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Estonia puiesteel asuva kortermaja ühest korterist levivast gaasilõhnast. Koputamisele ega helistamisele keegi korteris ei reageerinud.

Kohapeal selgus, et korteris ühtegi inimest ei viibinud, gaasilõhna põhjustas gaasikraani rikke tõttu lekkiv gaas. Sündmust jäi lõpetama gaasiteenistus.

Kell 10.30 tuli väljakutse Jõhvi Hariduse tänavale, kus korteri vannitoas levis tugev gaasilõhn. Päästjad tuvastasid, et lekib vannitoas asuv gaasiseade ning sulgesid gaasikraani. Rikke likvideerimiseks kutsus omanik välja gaasiteenistuse.

Kell 12.17 teatati Kohtla-Järvel Järve linnaosas Olevi tänava kortermaja ühes köögis levivast gaasilõhnast. Päästjad tuvastasidki köögis gaasilekke, sulgesid kraani ning omanik kutsus välja gaasiteenistuse.

Kell 13.01 teatati Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Estonia puiesteel asuvas kortermajas levivast gaasilõhnast. Kohapeal selgus, et ühes korteris lekkiski gaas seadme rikke tõttu, päästjad sulgesid kraani ning välja kutsuti gaasiteenistus.

Lisaks teatati kell 21.39 gaasilõhnast Kohtla-Järvel Järve linnaosas Vahtra tänaval asuvas kortermajas. Päästjad tuvastasid hoone koridoris asuvas gaasitorustikus lekke ning sündmust jäi likvideerima gaasiteenistus.

Päästeamet tuletab inimestele meeldi, et gaasiseadmed vajavad ohutuna püsimiseks regulaarset hooldust, mida teevad selleks volitatud gaasiseadmete eksperdid. Korteris asuva gaasipaigaldise nõuetele vastavuse ja hooldamise eest vastutab korteriomanik. Kui korteris on gaasiga veesoojendi, soovitab päästeamet kindlasti elamisse soetada vinguanduri. Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, on ta äärmiselt ohtlik ja võib inimese tappa või põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.