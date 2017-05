Ida-Virumaal sai liiklusõnnetuses viga 47-aastane mees

Täna pärastlõunal juhtus liiklusõnnetus Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas, kus sai kahe auto kokkupõrkes viga 47-aastane mees.

Ida prefektuuri pressiesindaja sõnul juhtus õnnetus kell 15.35, kui Lüganuse vallas põrkasid kokku sõiduautod Kia ja Ford. Õnnetuse asjaolusid uurides selgus, et Ford sõitis Kia taga, kuid Kia pidurdas, et lasta ees sõitnud liinibussil teha pööret. Fordi juht seda ei märganud ning sõitis Kiale tagant otsa.

Fordi juhtinud 47-aastane mees sai viga ning toimetati haiglasse tervisekontrolli. Kiat juhtinud naine viga ei saanud.

Liiklus on sündmuskohal avatud, kuid Narva suunal on kiirusepiirangus. Maanteeinfokeskus andis teada, et seoses liiklusavariiga on Tallinna - Narva maanteel (km 146) liiklus häiritud.