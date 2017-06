Ida-Virumaal petavad sulid alatu skeemi abil heausksetelt raha välja

Pilt on illustreeriv!

Viimase kuu jooksul on politsei poole pöördunud mitmed inimesed, kes Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe piirkonnas petuskeemi ohvriks langenud ning seetõttu rahast ilma jäänud.

Petuskeemi kohaselt pillab üks kurjategijatest justkui juhuslikult maha oma rahakoti ning kõnnib rahulikult edasi. Eelnevalt valitud ohver ja teine kelmuse kaasosaline leiavad rahakoti ning ohvrit ärgitatakse sinna sisse vaatama. Selle peale naaseb rahakoti omanik, kes leidjaid pangakaardi kadumises süüdistab. Kelmide inistatiivil minnakse lähima pangaautomaadi juurde, kus ohver peab tõestama, et tema isiklik pangakaart siiski talle kuulub. Segadusse aetud ohver sisestab pangaautomaati oma pangakaardi ja PIN-koodi, mille kelmid meelde jätavad. Seejärel võetakse ohvrilt märkamatult ära pangakaart ja veidi hiljem võetakse tema kontolt välja juba sularaha.

Jõhvi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Ene Muttika tõdes, et kelmid on osavad ning suudavad oma jutuga ohvri niivõrd segadusse ajada, et ka kõige elementaarsemad ettevaatusabinõud kipuvad ununema.

"Mitte ühegi ettekäände puhul ei tohiks oma pangakaarti ja PIN-koode võõrastele anda. Pangakaardi kadumise korral tuleks sellest koheselt teavitada vastavat panka, kellel on võimalus kaart koheselt sulgeda," lisas ennetus- ja menetlustalituse juht.

Kõigil, kes on eelpool kirjeldatud situatsiooniga kokku puutunud, palutakse sellest teada anda numbril 337 2589, e-posti teel jelena.kuusik@politsei.ee või politsei lühinumbril 112.