Ida-Virumaal Peipsi järvel peeti kinni neli arvatavat kuritegeliku ühenduse liiget

Üleeile peeti Peipsil kinni neli inimest, kes kahtlustuse kohaselt kuulusid tänavuse aasta kevadest kuni praeguseni kuritegelikku ühendusse, mis tegeles röövpüügiga.

Esialgsetel hinnangutel on ühendus tekitanud keskkonnakahju 210 451,45 eurot. Ida prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Marek Koitla sõnul eelnes kinnipidamisele intensiivne uurimisperiood, mille käigus tuvastati, et isikud tegutsesid organiseeritult. "Grupeeringu tegevus oli läbi mõeldud ja sellel oli kindel liider, kes tegevust korraldas ning sellega märkimisväärse tulu teenis. Kriminaalse tegevusega tekitati ulatuslik keskkonnakahju, mistõttu pidasime vajalikuks isikutelt ära võtta vahendid, mida kuritegude toimepanemiseks kasutati," lisas Koitla.

Läbiotsimise käigus võeti ära sularaha, kalapaadid ja sõidukid.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Sigrid Nurm taotles eile kahe mehe vahistamist. „Mõlemad mehed on varasemalt karistatud keskkonnavastaste süütegude eest, üks neist väärteokorras, teine kriminaalkorras. Kriminaalmenetluse käigus kogutud informatsiooni kohaselt saab väita, et kuritegelik tulu on üheks oluliseks isikute sissetulekuallikaks, seetõttu on kahtlustatavate puhul vahistamine vältimatult vajalik meede uute kuritegude toimepanemise vältimiseks. Lisaks on oluline rõhutada, et keskkonnakahju ei ole antud kriminaalasjas ainuke kahju, mida kuriteo läbi tekitati, isikud said ajaperioodil üle 50 000 euro kuritegelikku tulu, millelt ei ole riigile makstud makse,“ lisab prokurör Sigrid Nurm.

„Tegu on Keskkonnainspektsiooni jaoks olulise töövõiduga, sest kinnipeetute laiahaardelise ebaseadusliku tegevuse suhtes on meil olnud pikemat aega kahtlusi, kuid nüüd koostöös politsei ja prokuratuuriga õnnestus sellele jälile saada,“ märkis Keskkonnainspektsiooni uurimisosakonna juhataja Rocco Ots.

9. novembril võttis Viru maakohus prokuratuuri taotlusel mehed kohtueelse menetluse ajaks vahi alla.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Ida prefektuur koostöös keskkonnainspektsiooniga Viru ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Detailsemaid menetlusandmeid ei ole käesoleval hetkel võimalik uurimise huvides avalikustada, kinnitati prokuratuurist.