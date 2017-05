Ida-Virumaal on tulekahju tõttu häiritud liiklus

Foto: päästeamet / Twitter

Maanteeamet annab teada, et Ida-Viru maakonnas Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa maanteel, kilomeetritel 9 kuni 9,5 on liiklus seoses tulekahjuga häritud. Kohal on politsei, kes liiklust reguleerib. Päästeameti sõnul põleb põleb seal ligi kümnel hektaril metsaalune ja kulu. Asukoht on Kudruküla küla.