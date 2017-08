Ida-Virumaal kodust lahkunud 14-aastane Ksenia on leitud

Politsei palus eile abi, et leida möödunud nädala alguses Kohtla-Järvel oma kodust lahkunud Ksenia. Politsei teatel tuli tüdruk koju tagasi ja temaga on kõik korras.

Tüdruk lahkus kodust 31. juulil, kui ta õhtul õue jalutama läks ega ööseks koju naasnud.

Nädal hiljem, läinud esmaspäeval saatis tüdruk SMS-i oma emale, öeldes, et on koos sõbrannaga. Telefonikõnedele ta ei vasta. Lähedased pöördusid politsei poole eile, paludes abi tüdruku otsimisel. Ksenia on varemgi kodust lahkunud ja mõni aeg hiljem naasnud, kuid lähedased ja politsei on tema pärast mures.

Eile kontrollisid noorsoopolitseinikud aadresse, kus tüdruk viibida võib, kuid teda ei leitud. Ksenia mobiiltelefonile tehti positsioneering, kuid aadressi kontrollimine loodetud tulemust ei toonud. Ksenia isikukirjeldus edastati kõikidele patrullidele.

Täna teatas politsei, et tüdruk tuli koju tagasi ja temaga on kõik korras.