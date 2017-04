Ida-Virumaal käisid päästjad eile kustutamas paarikümmet kulupõlengut

Kuigi päästeamet manitseb igal aastal, et kulu ei tohi põletada, pole sellest tolku. Ainuüksi Ida-Virumaal oli eile 20 kulupõlengut.

Näiteks kell 12.04 said päästjad väljakutse Ida-Viru maakonda Narva linna Toru tänavale, kus naisterahvas kaotas oksi põletades kontrolli tule üle. Sündmuskohal selgus, et põles praht, mis oli kontrolli all. Päästjad tegid selgitustööd. Suurim põleng oli Kohtla-Järve linnas.

Päästeamet meenutab, et enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib. Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.

Kasta näiteks enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks. Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgida tuleks ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõleng on väga ohtlik ning kulu põletamine on keelatud. Kulupõletajaid ning hooletuid lõkketegijaid ähvardab kuni 1200 euro suurune rahatrahv.