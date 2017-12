Ida-Virumaal hukkus tulekahjus 52-aastane mees

Ida-Virumaal Püssi linnas hukkus tulekahjus 52-aastane mees, kes jäi arvatavasti magama põleva sigaretiga.

Täna kell 13.36 said päästjad väljakutse Ida-Virumaa maakonda Lüganuse valda Püssi linna, kus Metsa tänaval korterelamus korter oli suitsuvingu täis.

Sündmuskohale saabudes selgus, et toas põleb diivan ja ümber diivani ka põrand ning korteris on kannatanu 52-aastane meesterahvas, kes arvatavasti jäi magama põleva sigaretiga. Päästjad tõid meesterahva korterist välja ning andsid üle meedikutele, kes kohe alustasid elustamisega. Kannatanu elu kahjuks päästa ei õnnestunud. Korteris olev suitsuandur tööle ei rakendunud. Tulekahju lokaliseeriti kell 13.50, kustutati kell 13.56.

Päästeamet juhib tähelepanu, et siseruumides suitsetamine on väga ohtlik tegevus. Samuti töökorras suitsuandur muudab kodu oluliselt turvalisemaks. Enamikul juhtudel tapab vingugaas inimese une pealt juba enne, kui leegid tema kehani ulatuvad. Suitsuandur hoiatab valjude piiksudega tulekahju eest selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega.

Kortermajas on tuleohutusele mõtlemine kõigi ühine kohustus. Tuleõnnetuste ennetamiseks tuleb kortermajas oma panus anda nii korteriühistul kui ka igal majaelanikul. Kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ühel hetkel ka teiste elanike probleem, hetkel, mil majas on põleng.

Tuletame meelde, et Päästeameti tuleohutuskampaania käigus on võimalik korteriühistutel võita tulekustuti koos kapiga, selleks käige läbi kõik oma ühistu korterid ning kontrollige üle, kas kõigil on suitsuandur olemas ning mis kõige olulisem, kas see ka töötab. Kui majas on kõik korras, registreeruge veebilehel kodutuleohutuks.ee