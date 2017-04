Ida-Virumaal hukkus kortermaja tulekahjus inimene

Foto on illustratiivne

Täna varahommikul toimus Narva linnas A. Daumani tänaval asuvas kortermajas tulekahju. Päästetööde käigus leidsid päästjad hukkunud mehe.

Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 05.48. Teataja sõnul esimesel korrusel asuva korterist tuleb suitsu. Sündmuskohale sõitsid päästemeeskonnad Narva päästekomandost ja kiirabi. Päästjate kohale jõudes selgus, et põles esimesel korrusel asuv korter ning hoone trepikoda oli suitsu täis.

Kaitsevarustuses päästjad sisenesid ühetoalisesse korterisse akna kaudu ja alustasid koheselt võimalike kannatanute otsimisega ja tulekahju kustutamisega. Päästetööde käigus termokaamera abil leidsid toast diivanil lamanud elumärkideta meesterahva. Inimene toodi korterist välja ja anti üle kiirabile. Meedikutel mehe elu päästa ei õnnestunud.

Tulekahju kustutati ja ruumid tuulutati kella 06.10-ks.

Päästetööde juhi esialgsel hinnangul sai tulekahju alguse hooletusest suitsetamisel. Korteris oli olemas suitsuandur, kuid päästjate saabudes andur ei töötanud. Tulekahju täpsemad asjaolude ja tekkepõhjuse selgitab välja menetlus.

Käesoleval aastal on tulekahjus hukkunud juba 10 inimest. Läbivaks probleemiks on traagiliste õnnetuste puhul olnud hooletus suitsetamisel, samuti elupäästva suitsuanduri puudumine või selle mittetöökorras olek.

Päästeamet juhib tähelepanu, et töökorras suitsuandur aitab tulekahjust märku anda veel tema varajases etapis, hoides sellega ära kurvad tagajärjed. Nädalavahetusel vanavanemaid külastades aita ka neil veenduda, et nende suitsuandur on töökorras.

Kontrollige suitsuandurit vähemalt üks kord kuus!