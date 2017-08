Ida prefektuuri ametnikku kahtlustatakse pedofiilias

Foto on illustreeriv

Neljapäeval pidasid politsei sisekontrollibüroo ja Ida prefektuuri lastekaitsegrupi ametnikud kinni politseiniku, keda kahtlustatakse noorema kui 18-aastase isikuga sugulise iseloomuga teo toimepanemises, kasutades selleks oma mõjuvõimu.

Politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra kinnitab, et sellistesse rikkumistesse suhtutakse väga tõsiselt. „Iga politseiametnik teenib Eesti rahvast ja oma ametipositsiooni kuritarvitamine on üks tõsisemaid rikkumisi. Koostöös Ida prefektuuri kriminaalbürooga teeme kõik endast oleneva, et juhtumi üksikasjad võimalikult kiiresti välja selgitada ja materjal prokuratuurile üle anda,“ lisas Raul Vahtra.

Kahtlustatav ametnik esitas lahkumisavalduse

Kriminaalmenetlust alustati KarS §143’2 lg 1 alusel ,mis käsitleb suguühendusele sundimist inimese tahte vastaselt, kasutades ära kannatanu sõltuvust süüdlasest, kui see on toime pandud alaealise isiku suhtes. Karistuseks võib selle paragrahvi süüdimõistmisel määrata kuni viis aastat vangistust.

Menetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur ja viib läbi PPA sisekontrollibüroo.