Ida päästekeskus sai eile kolm gaasiseadmetega väljakutset, kaks inimest vajas arstiabi

Kell 19.49 teatati, et Jõhvi linnas Hariduse tänaval tundis 17-aastane neiu korteris juba pikemat aega gaasilõhna. Päästjad tuvastasid korteris väike maagaasilekke, sulgesid kraanid, tuulutasid ruumid ja andsid info edasi Eesti Gaasile. Kiirabi toimetas kannatanu tervisekontrolliks haiglasse.

Kell 20.03 hakkas Kohtla-Järvel Keskallee tänaval pärast vannitoa kasutamist tööle vingugaasiandur, mis oli paigaldatud koridori seinale. Gaasikatla asukoht oli vannitoas. Köögis töötas ventilatsioon. Kuigi korteriomanikul oli olemas värske gaasipaigaldise erakorralise auditi akt ja kortermajas oli kevadel käinud korstnapühkija, soovitasid päästjad tungivalt peatada gaasi kasutamine senikauaks, kuniks seade ja ventilatsioon on gaasiteenistuse spetsialistide poolt üle kontrollinud. Päästjad sulgesid gaasiseadmesse sissetuleva gaasitoru kraani.

Ruumid tuulutati, meditsiinilist abi keegi ei vajanud.

Kell 20.14 kaebas Jõhvi linnas Sompa tänaval 15-aastane neiu pärast vannitoa kasutamist halva enesetunde üle. Mõõtmistulemused gaasileket ei tuvastanud. Kiirabi andis kannatanule kohapeal esmaabi.

Päästeamet tuletab meelde, et alates selle aasta 1. jaanuarist on kohustuslik paigaldada vingugaasiandur sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Lisaks on soovitatav paigaldada vingugaasianduri ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid, nagu pliidid, ahjud või kaminad, millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.

Paljude õnnetuste põhjuseks on korterisisese gaasipaigaldise omavoliline ventilatsiooni- ja suitsulõõride ümberehitamine või gaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri. Oluliseks teguriks on ka väike ruum, kus ei ole tagatud gaasiseadmele vajalik õhuvahetus.