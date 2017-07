Hukkunutega avariide peamine põhjus on kiirus, mitte alkohol

Tänavu esimesel poolaastal on liikluses surma saanud 27 inimest ning politsei ja maanteeameti kinnitusel on peamine liiklusõnnetuste põhjus liiga suur sõidukiirus.

"Kui me täna taunime ühiskonnas seda, et me joobes peaga ei sõida, me kõik saame aru, et see on ohtlik, me kõik saame aru, et turvavöö tuleb kinni panna, siis täna me paraku veel ühiskonnas ei tauni sõidukiiruse ületamist 10-20 km/h," vahendab ERR Uudised PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe intervjuud "Aktuaalsele kaamerale". "Me kõik aktsepteerime ja mõtleme, et see on okei, aga /.../ kui peaks juhtuma mingisugune kriitline situatsioon, siis me ei jõua õigeaegselt reageerida /.../ ja toimubki fataalne õnnetus."

Ka maanteeameti kinnitusel on kiirus see, mis põhjustab hukkunuga õnnetusi. Maanteameti peadirektor Priit Sauk nentis, et suvisel ajal, mil inimesed palju ringi sõidavad ja üritusi väisavad, kipuvad nad ka väsinult rooli istuma.

Tänavune juuli algas traagiliselt, mil kümne päeva jooksul hukkus liikluses viis inimest. Samas on liiklussurmade arv vähenenud - näiteks 2015. aastal oli 12. juuliks hukkunuid 34, eelmisel aastal samaks päevaks 32 ja sel aastal on elu kaotanud 27 inimest.