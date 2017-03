Hollywoodlikust põgenemisest polnud tolku: kellapoodi röövinud leedukas mõisteti pikaks ajaks vangi

Eelmisel nädalal mõisteti üheksaks aastaks vangi mullu septembris Tallinna kesklinnas kellapoodi röövinud leedukas, kes esmalt lootis, et tal õnnestub takso ja bussi abil Lätti putkata.

Süüdistuse järgi röövis Andrej Portnov koos kaasosalistega 2016. aasta 28. septembril Roosikrantsi tänaval asuvat kellapoodi. Andrej ning kaasosalised sisenesid poodi, kus Andrej ähvardas relvataolise esemega kahte müüjat ning sundis neid põrandale laskuma.

Kui üks müüjatest tagaruumi peitu põgenes, lasi Andrej teisele müüjale näkku söövitavat ainet. Samal ajal lõhkusid kaks kaasosalist haamritega müügisaali vitriine ning võtsid sealt käekellasid enam kui 300 000 euro väärtuses.

Veel üks kaasosaline pidas valvet poe uksel ning teine ootas läheduses, et röövitud kelladega põgeneda. Andrej suutis küll esiti putkata - Delfi andmetel võttis ta ühe kohaliku takso ning lasi juhil end bussijaama sõidutada.

Ent pikka pidu tal lahkumisega polnud. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm rääkis, et võtmeroll selliste kuritegude lahendamisel on heal infovahetusel ja koostööl. "Loetud tundide jooksul sai selgeks, et üks röövlitest on lahkunud bussijaama kaudu Läti suunas. Kontakteerusime Läti kolleegidega ning samal ajal kui kahtlustatav bussis istus ja Tallinnast Riiga sõitis, käis tihe infovahetus Riia ametivendadega. Nad reageerisid ülimalt operatiivselt ja kahtlustatav peeti kinni Riia bussijaama saabunud bussis." Nädalake hiljem anti leedukas Euroopa vahistamismääruse alusel välja Eestile. Prokuratuuri taotlusel võeti ta vahi alla kohtupidamist ootama.

Eelmisel nädalal mõistis Harju Maakohus Andrej süüdi relvastatud ning grupiviisilises röövis ning karistas teda üheksa aasta pikkuse reaalse vangistusega. Andrej kaks kaasosalist viibivad hetkel Eestis vahi all. Prokuratuur esitab neile süüdistuse lähiajal. Veel kaks kaasosalist on Euroopa vahistamismääruse alusel kinni peetud Leedus ja nende väljaandmine otsustatakse lähikuudel.

Roger Kumm märkis: "Võin julgelt väita, et rahvusvaheline koostöö on täna nii hea, et siin gastroleerivate kurjategijate tõenäosus karistusest pääseda on kaduvväike. Hiljutised juhtumid näitavad, et kuriteo toimepanemist ei saa alati ära hoida, kuid koostöö naaberriikidega tagab kurjategijate tabamise."