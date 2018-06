Hollandis hoiatatakse kohaliku internetipoe nimel Eestist saadetavate petukirjade eest

Hollandis hoiatatakse Eestist sealse internetipoe bol.com nimel saadetavate petukirjade eest, mille eesmärk on inimeste isikuandmete kättesaamine.

„See on sinu õnnepäev, sa oled võitnud bol.com-i kinkekupongi,” teatatakse e-kirjas, mis näib olevat saadetud bol.com-ist. Kirja taga ei ole aga mitte bol.com, vaid kahtlane turundusbüroo, mis jahib inimeste isikuandmeid, vahendab portaal Opgelicht?!

Kuigi kirjas jäetakse alguses mulje, et selle saaja on võitnud 500-eurose kinkekupongi, ei ole see tegelikult tõsi. Kui edasi vaadata, on näha pakkumist, mis annab ainult võimaluse kinkekupongi saamiseks ning võiduvõimalus on olematu.

Peenes kirjas tekstist veebilehe allosas selgub, et bol.com-il ei ole selle aktsiooniga mingit pistmist. E-kiri näib olevat saadetud ühelt ettevõttelt Eestis. Kui kirja saaja soovib auhinnamängus kaasa teha, tuleb anda nõusolek, et aktsiooni niinimetatud sponsorid võivad temaga reklaami- või turunduseesmärkidel posti, e-posti või telefoni teel ühendust võtta.

Kes oma andmed edastab, võib oodata kuhjaga spämmi ja soovimatuid telefonikõnesid. Lisaks sellele on võimalus loodetud auhind saada äärmiselt väike.