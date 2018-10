Hollandi prokuratuur nõuab teiste hulgas ka Eesti tüdrukut kimbutanud pedofiilile nelja-aastast vanglakaristust

Süüdistatav Hans V. sundis prokuratuuri sõnul tüdrukuid Šotimaalt, Eestist ja Filipiinidelt seksuaalaktidele. Need tüdrukud õnnestus uurimise käigus tuvastada. Umbes 30 muul juhul ohvreid tuvastada ei õnnestunud, vahendab De Telegraaf.

Mees esines puberteedieas poisina vale nime all.

Rida makseid paljastas Hollandi õiguskaitseorganite teatel ka selle, et Hans V. tellis voogedastuspilti laste kuritarvitamisest. Filipiinidel oli selleks kohaldatud spetsiaalne stuudio, milles toimuvat vaatasid raha eest lääne pedofiilid.

Süüalune sattus politsei vaatevälja kahel erineval moel. Tema nimi tuli esile ajakirjanduslikus uuringus filipiini laste tellimise peale seksuaalse kuritarvitamise kohta. Lisaks sellele leidis Hans V. töökaaslane kontoris tema arvutist lapspornot.

Mees on tunnistanud, et on vaadanud lapspornot alates 2006. aastast. Ta osales ka vestlustes jututubades, kus keskendus kontaktidele tüdrukutega peamiselt vanuses 12-16 aastat, kuid oli ka nooremaid.

Lisaks laste seksuaalsele kuritarvitamisele süüdistatakse Hans V.-d ka lapsporno omamises ja levitamises.