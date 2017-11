Hollandi politsei aitas muusikafestivalil mälu ja riided kaotanud eestlast

Politseinik Eric Hortensius ja tema kolleeg kohtasid pühapäeva hommikul veidi peale kella 7 Hollandis Arnhemi keskraudteejaama maa-aluses parklas peaaegu alasti meest, kes osutus hiljem eestlaseks.

Mees rääkis kehva inglise keelt ega mäletanud möödunud ööst midagi. Kuidas ta raudteejaamaalusesse parklasse sattus ja kus ta riided on, et osanud mees politseinikele öelda, kirjutab ajaleht De Gelderlander.

Selgus, et tegemist on 28-aastase mehega Eestist. Tassi kohvi juures Arnhemi politseijaoskonnas hakkas mehele koitma, et külastas kohalikul spordiareenil Gelredomes toimunud tantsumuusikaüritust Qlimax. Mehel lasti koju emale helistada. Alles siis meenus talle, et oli muusikaürituse jaoks koos sõpradega spetsiaalselt Arnhemi sõitnud.

Eestist pärit sõpruskond oli saabunud Saksamaal asuva Weeze lennuvälja kaudu ja nad peatusid Beersis asuvas kämpingus. Politsei viis eestlase paberkombinesoonis ja sussides sõprade juurde.

Eestlase riided leiti maa-alusest parklast laiali loobituna. Ecstasy mõju all oli mees ennast lahti riietanud.

Muidu möödus tantsumuusikafestival Qlimax rahulikult, teatab De Gelderlander. Kolm inimest peeti kinni kangete narkootikumide omamise eest.