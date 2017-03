Hispaanias vahistati Eesti lapse enesetapuni viinud internetipedofiil

Hispaania Cádizi provintsis vahistati Puerto Reali linna 30-aastane elanik Benjamín Cabello Sánchez, kelle juurest leiti enam kui 2000 pedofiiliasisuga faili. Hispaania politseil on õnnestunud seostada tema kriminaalne tegevus, mis põhines alaealiste survestamisel ja ähvardamisel, 2008. aastal enesetapu teinud Eesti poisi ahistamisega, teatab Hispaania ajaleht El País.

Pedofiili tegevusele tehti lõpp 2016. aasta septembris, kui üks lapsevanem avastas, et tema alaealine poeg jagas intiimseid fotosid teise väidetava alaealisega. Politsei tegi kindlaks, et teine pool ei olnud alaealine, vaid 30-aastane Cabello. Politseinikud avastasid, et väidetav alaealine vahetas intiimseid fotosid ka teiste alaealistega.

Selgus, et Puerto Reali elanik oli 2008. ja 2010. aastal juba samasuguste asjade eest kinni peetud. Samal ajal leidsid ja tuvastasid uurijad veel kuus ohvrit, jäljendades küberkurjategija teguviisi. Kõik olid alaealised, kolm neist elasid Zaragozas ja ülejäänud mujal üle Hispaania.

Kahtlusalune kasutas ohvrite usalduse võitmiseks alati samu meetodeid. Tal oli sotsiaalmeedias erinevaid profiile ning ta esines 14-aastase tüdruku või poisina. Ohvrite püüdmise kanalina kasutas ta ka erinevaid internetimänge. Politsei teatel kasutas Cabello ohvrite usalduse võitmiseks erinevaid tehnikaid. Et panna ohvrid endale seksuaalse iseloomuga fotosid ja videoid saatma, saatis ta neile samasuguse sisuga materjali.

Koos kogutud digitaalsete tõenditega läks politsei kahtlusaluse elukohta. Sealt viidi kaasa erinevat riistvara, nagu nutitelefone, kõvakettaid ja videomängude konsoole. Politseil õnnestus lisaks tõestada, et Cabello peitis pedofiiliasisuga materjali virtuaalses hoiupaigas, kus oli enam kui 2000 seksuaalse iseloomuga alaealisi kujutavat fotot ja videot.

Eesti politsei- ja piirivalveametist kinnitati, et info kogumisel olid abiks ka Eesti ametivõimud. "Ent kriminaalmenetlust viib läbi teise riigi politsei, seega ei saa me uurimise üksikasju kommenteerida."

Foto: Policia Nacional

Pärast arvutiseadmete analüüsi on politsei avastanud üle 30 võimaliku ohvri. Vahistatu intensiivse tegevuse tõttu arvatakse, et ohvreid on rohkem.

2008. aastal vahistati Cabello samasuguste tegude eest, kusjuures ohvrid olid Eesti lapsed. Nende hulgas oli poiss, kes ei suutnud välja kannatada pornograafilise materjali saatmise jätkamiseks avaldatud survet ja ähvardusi ning sooritas enesetapu.

Pedofiil teeskles siis, et on Tallinna Hispaania saatkonna töötaja 15-aastane tütar Elisa. Eesti võimud taotlesid Hispaania politsei koostööd ning pedofiil vahistati pärast 70 lapse ahistamist erinevates riikides.