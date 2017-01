Hispaanias uuritakse 16-aastase Eesti tüdruku sünnitatud lapse surma

Hispaanias uuritakse Eestist pärit 16-aastase ema sünnitatud lapse surma asjaolusid. Sünnitus toimus ilma meditsiiniabita Alicante provintsis Pinar de Campoverde külas.

Hispaania tsiviilkaardiväe (Guardia Civil) allikad kinnitasid, et tüdruku Eestist pärit ema ja viimase elukaaslane teatasid, et avastasid lapse maja vannitoast pühapäeval. Nad kinnitasid, et isegi ei teadnud, et nende tütar rase on, ning ütlesid, et laps oli sündinud kolm päeva varem, vahendab väljaanne Costa Daily.

Tsiviilkaardivägi alustas juurdlust. Teismeline tüdruk viidi Torrevieja haiglasse, kuid tema seisundi kohta informatsiooni ei antud.

Alicante portaal Diario Información kirjutab oma andmetele viidates, et surma põhjus võis olla see, et lapse nabanööri ei lõigatud pärast sündi eelmisel neljapäeval korralikult läbi.

Diario Informacióni teatel on selge, et teismelise vanemate jutt tekitab suuri kahtlusi, sest tüdruk elas nende juures, mistõttu pidi olema väga keeruline rasedust varjata ja majas sünnitada, ilma et vanemad sellest teada oleksid saanud.