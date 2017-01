Hiiumaal hukkus traagilises õnnetuses kooli majahoidja

Kärdla põhikoolis juhtus eile traagiline õnnetus, kui kooli armastatud majahoidja kukkus ilmselt redelilt ja sai surmavalt viga.

Eile hommikul kella seitsme ajal anti häirekeskusele teada, et Kärdlas Uuel tänaval on koolimaja juurest leitud mehe surnukeha. Hukkunuks osutus 62-aastane mees, kes töötas samas koolis hooldustöölisena.

„Esmasel vaatlusel vägivalla tundemärke mehel ei tuvastatud ja esialgsetel andmetel võis traagilise õnnetuse tingida kukkumine redelilt, mis toetus libedale maapinnale. Surma täpsema põhjuse selgitab välja ekspertiis,” ütles Delfile Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment.

Kärdla põhikooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased ja õpetajad meenutavad majahoidjat erilise soojusega:

„Ei olnud vahet, kas tulin kooli kolmandaks, teiseks või esimeseks tunniks, nägin Reinu kooli sisehoovis askeldamas.

Rein oli alati õues koristamas, lund lükkamas või lehti riisumas. Tunnis aknast välja vaadates oli teda ikka näha. Mäletan ühte korda, kui pidin tähtajaks ühe töö õpetajate tuppa viima, aga uks oli lukus. Viimasel hetkel nägin Reinu, kes mulle ukse abivalmilt lahti tegi.

Rein oli see mees, kellele mõtled kohe, kui pähe tekivad vabandused „Ma ei viitsi”, „Ma ei saa”, „Mul ei ole aega”. Temal oli alati aega teha tööd nii suure koolikompleksi juures kui ka mujal linna peal. Mis kõige tähtsam – ta suutis selle juures jääda positiivseks ning lahkeks. Eriti eredalt on meeles seik, kui ta kell pool kaksteist hilisõhtul keset tuisku ja tormi kooli ees lund rookis.

Mäletan, kuidas tulin koolihoovi kaema. See oli alles valminud, ehitus pooleli. Minu poole sammus Rein, kes küsis, kas tahan kooli ka seestpoolt näha. Olin just kuulnud, et kõrvalised isikud ei tohi koolis ringi jalutada, aga muidugi tahtsin seda näha. Rein tegigi mulle ekskursiooni, rääkides huvitavaid jutte. Rein jättis endast sellise mulje, et ta on rohkem teiste kui enda eest väljas.

Kõik teadsid teda, vaid vähesed tundsid, kuid kõik said osa Reinu headusest ja töökusest.

Ta oli aus ja väga siiras. Ma ei tea kedagi, kes on nii siiras kui tema. Kui suvel Gahwas töötasin, käis ta iga päev kohvitamas. Temaga oli lihtne ja tore vestelda. Ta viskas nalja ja mulle on millegipärast meelde jäänud tema magusaarmastus. Mäletan, kuidas ta rääkis, kuidas suvel jalgsi Reigi kirikusse kontserdile läks, sest nii väga tahtis sinna minna. Olen siiralt õnnelik, et mul oli võimalus teda tunda. Temasarnast inimest ma ilmselt oma elus rohkem ei kohta.

Nii kirjutasid 16. jaanuaril Reinu meenutades 11.a klassi õpilased. Samu mõtteid jagavad mõlemad koolipered. Igaviku teele läks kuldne inimene, keda jagus palju. Rein oli kooli hea haldjas, kirikuinimene, kultuuriaustaja. Kui tihtipeale tulevad tunnustavad sõnad lahkunu kohta liiga hilja, siis oleme õnnelikud, et Rein sai 2013. aastal linnapreemia, et teda märgati ning ta tundis end Kärdlas koduselt ja hästi.

Jääme Sind soojusega meenutama.”

Nagu koolipered oma järelehüüdes märgivad, pälvis majahoidja 2013. aastal linna aastapreemia. Hiiu Leht kirjutas sündmusest toona nii:

„Tõenäoliselt pole kunagi varem olnud Kärdla linna preemiasaaja nii tagasihoidlik persoon. Ta on nagu hunt Kriimsilm ja tema üheksa ametit. Ta on eriline inimene, keda kõik teavad ja peavad nii iseenesestmõistetavaks, et ei kipu teda märkamagi,” ütles linnapea toona linna aastapreemia saajat esitledes. Kui ta kuulutas välja preemiasaaja nime, mattusid ülejäänud sõnad saali tohutusse aplausi.

„See oli mulle väga suureks üllatuseks, võttis sõnatuks, lausa tummaks,” ütles toona 59-aastane Rein pärast linnapreemia ja kingituse kättesaamist.

Mees töötas Kärdla koolis täiskohaga majahoidjana, kuid täitis ka Kärdla kiriku kellalööja austusväärset ametit. Ta oli ka innukas kunstihuviline, ilma tema osaluseta ei avatud Kärdlas ühtki näitust ega toimunud ainsatki kontserti. Hiiumaa muuseum tunnustas teda selle eest eluaegse prii muuseumipiletiga.