Helve Särgava nõuab Sõle spordikeskuse uurimist

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadist revisjonikomisjoni esimehe Helve Särgava sõnul on korruptsioonijuurikas linnasüsteemi läbi ja lõhki nakatanud. Uusi juhtumeid tuleb päevavalgele kui seeni pärast vihma.

Veebruaris saime teada korruptsioonikahtlusest Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinikus. Aprillis teatati Tallinna Linnatranspordi juhtivtöötajate kinnipidamisest järjekordse korruptsioonikahtlustusega. Täna teatas keskkriminaalpolitsei, et kahtlustab Sõle spordikeskuse juhti altkäemaksu võtmises.

“Linnajuhid on endiselt ükskõiksed. Korruptsioon vohab, aga nende sõnul on kõik korras ja tegemist üksikjuhtumitega,” imestas Helve Särgava.

“Kuniks hoolimatus ja iseenda üle järelvalve teostamine on normiks Tallinna linnas, on linnasüsteem täis korruptsiooninakkust. See tuleb koos juurtega välja tõmmata, mitte probleemile selga keerata ja loota, et see ise ära läheb.”

“Teen kindlasti ettepaneku Sõle spordikeskuse juhtimise küsimus linnavolikogu revisjonikomisjoni tegevuskavasse võtta,” lisas Särgava.