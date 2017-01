Helsingis ilmselt haigushoo saanud eestlase auto ette jäänud mees suri

Üks Helsingi Siilitiel ilmselt haigushoo saanud Eesti kodaniku juhitud auto ette jäänud inimestest suri. Politsei teatel suri umbes 60-aastane mees Helsingi haiglas reedel.

Eestlasest autojuht sõitis vana-aastaõhtul Helsingi Herttoniemi linnaosas Siilitiel otsa kolmele jalakäijale ja seejärel mitmele pargitud autole, vahendab Yle Uutiset.

Politsei teatel viitab kõik sellele, et autojuhti tabas haigushoog. Politsei teatab, et juhtumit uuritakse hoolikalt ja see võtab aega. Uimastavatest ainetest uurimise käigus jälgi leitud ei ole.

Üks õnnetuse ohvritest on veel haiglas.