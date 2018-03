Helsingi politsei uurib eestlaste omavahelisi räigeid arveteklaarimisi: vägivald, vabaduse võtmised, väljapressimised, pettused

Helsingi politsei uurib kolme ulatuslikku kuritegude kogumit, mis on seotud Eesti kuritegelike rühmituste omavaheliste vägivaldsete arveteklaarimistega. Aasta alusest alates on vahi all olnud ligi kümme kahtlusalust, teatab Soome MTV.

„Selle sündmustikuga on seotud palju tõsiseid kuriteonimetusi. Me räägime rasketest vägivalla tarvitamistest, rasketest väljapressimistest, rasketest pettustest ja igasugustest kuritegudest alates ebakainest autojuhtimisest,” ütles juurdluse juht, kriminaalinspektor Petri Rainiala MTV saates „Rikospaikka”.

Soome politsei kahtlustab, et kuriteod on seotud ehitusvaldkonna mustade palkadega.

„Taustal võib olla asju, mis on seotud musta ehitusäriga, kus on siis hangitud musta tööjõudu, millisel juhul on loomulikult makstud ka mustalt palka,” ütles Rainiala. „Kui ka mustalt jäetakse palk maksmata, võib tulla erimeelsusi. Neid musti palku võib olla keeruline seaduslike vahenditega välja nõuda ja siis kasutatakse oma vahendeid.”

MTV andmetel on need „vahendid” olnud jõhkra vägivalla kasutamised. Neid on ette tulnud näiteks Helsingi Tattarisuo tööstuspiirkonnas, kuhu ohvrid on autoga viidud. Sellega seoses uurib politsei ka ebaseaduslikke vabaduse võtmisi.

Uurimise käigus on konfiskeeritud mitmeid relvi, mida on kasutatud seoses vägivalla tarvitamistega.

Loe veel

„Kahtlustatavatel on tugevalt vägivaldne taust. Vägivalla kasutamised on olnud tõsised, pea piirkonda ülakehasse terariistaga löödud eluohtlikud löögid,” rääkis Rainiala. „Me üritame ka välja selgitada, mis on väljapressimiste taustal. Kes on kellele võlgu ja mis on võla suurus.”

Mitmed kahtlusalused on olnud Soome sisenemise keelu all.

Kuritegudega võib olla seotud kümneid inimesi. Rainiala peab võimalikuks, et juurdlus laieneb veelgi.

„Mitmeid isikuid on veel tabamata. Eeluurimine jätkub,” ütles Rainiala.