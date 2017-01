Helsingi politsei Delfile: rahva sekka sõitnud eestlase juhitud auto kiirus oli suur juhti tabanud terviserikke tõttu

Helsingi politsei kriminaalkomissar Pekka Seppälä kinnitas Delfile, et Helsingi Siilitiel juhtunud raske liiklusõnnetuse põhjustanud mees on Eesti kodanik.

Haigushoo tuvastamiseks on Seppälä sõnul vaja dokumente, aga sellele on tugevaid viiteid ning juhtunule ei ole mingit paremat võimalikku põhjust. „Meie tugevaim viide praegusel hetkel on, et see oli haigushoog, mis põhjustas selle, mis seal juhtus,“ ütles Seppälä.

Mingeid viiteid joobe kohta ei ole, kinnitas Seppälä.

Viimase informatsiooni järgi sai õnnetuses viga kolm inimest. Seppälä ütles Delfile, et hommikuse seisuga on nad kõik veel haiglaravil, üks noor naine 20. eluaastates sai tõsiseid vigastusi ning naine ja mees kergemaid vigastusi.

Autot juhtinud mehel on Soome autojuhiluba, aga auto oli Eesti registris, teatas Seppälä. Mees on pikalt Soomes elanud.

Seppälä sõnul pääses veel umbes seitse inimest õnnetusest napilt. Viimaste andmete järgi sai kahjustada kaheksa autot, mis olid pargitud.

Mees sõitis mööda Siilitied, kaldus kõigepealt kõnniteele, rammis üht autot, sõitis läbi parkimisala ja rammis selle servas seisnud seitset autot, millest vähemalt kaks ei ole enam taastatavad. Eestlase auto kuulus talle endale ning on detsembris Eestis ülevaatuse seaduslikult läbinud, rääkis Seppälä.

Auto kiirus oli suhteliselt suur. „Kui tabab haigushoog, siis jääb jalg gaasile,“ kommenteeris Seppälä. Kiirus võis ületada lubatu piiri, aga see oli Seppälä sõnul siis haigushoo tagajärg.

Seppälä teatas veel, et asja uurimine jätkub mitu kuud.