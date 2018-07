Helir-Valdor Seeder: pole otsustatud, et praegune piiriprojekt on lõplik ja see saab 320 miljonit eurot

Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et koalitsioon on üksmeelsel arvamusel, et idapiiri väljaehitamine on oluline, ent otsust, et see tehakse siseminister Andres Anvelti plaani järgi, pole langetatud.

„Selle kontrolljoone, mis faktiliselt täna piirina toimib, kontroll on oluline julgeolekupoliitiline aspekt ja selle korralik väljaehitamine, valvatavus, jälgitavus on oluline. Seda keegi ei vaidlusta ja seda on vaja parandada võrreldes praeguse olukorraga.”

Seederi sõnul on küsimus maksumuses ja väljaehitamise ajakavas ning viisis, samuti see, millal peab vastavasisulisi otsuseid tegema. „Ma olen aru saanud, et siseminister on väitnud, et kõik on otsustatud ja heaks kiidetud, et see 320-miljoniline projekt sellisel kujul, nagu ta on, ehitatakse lõpuni ja selleks on kõik rahad olemas ja koalitsioon on selle ära otsustanud,” sõnas Seeder.

Seederi kinnitusel ollakse koalitsioonis ühte meelt, et idapiiri väljaehitamine on oluline projekt ja see on ka rahastamise prioriteet, ent lõplikult otsustatud kõik siiski ei ole. Seederi arusaamist mööda on piiriehitus ka Eesti Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi läbirääkimiste üheks teemaks.