HARULDASED KAADRID | "Ma ei olnud kolm päeva söönud." Üle piiri smugeldatud inimesed "elavad" julmades tingimustes

Venemaa ja Balti riikide kaudu vietnamlaste Euroopa Liitu smugeldamine on suur äri. Videos näeme, kuidas politsei tegi haarangu autotöökojale Tartus, kus leiti kinniteibitud akendega autost ebaseaduslikult üle piiri toimetatud isikud.

"Mu kõht oli väga tühi, ma ei olnud ju kolm päeva söönud. Töökojas anti meile vett. See oli väga külm. Me olime kogu aeg autos. Me magasime ka autos: kaks meist istusid ees ja kaks taga, tüdrukud olid tagaistmel. Me magasime kordamööda. Üks tüdrukutest istus, teine oli pikali ja pea tema süles ning nii sai magada," rääkis üks autost vabastatud vietnamlane.

19. jaanuaril 2016 tunnistas Tartu maakohus vietnamlaste Eestisse smugeldamises süüdi viis meest ja ühe naise ning mõistis neile osalt tingimisi ja osalt reaalsed vanglakaristused. Kohus tunnistas Viktor Gorodetski ja Aleksei Rudnevi süüdi inimkaubanduses ja välismaalase ebaseaduslikus üle Eesti riigipiiri toimetamises.

Enne Gorodetski ja Rudnevi lahendit polnud Eestis kohtupraktikat, mis oleks analüüsinud välismaalaste Eesti kaudu ebaseaduslikult Euroopa Liitu toimetamist inimkaubanduse kontekstis.

