Harukordselt hea päev: keegi liikluses viga ei saanud (samas jäi vahele kaheksa ebakainet juhti)

Korravalvurid tabasid 4. veebruaril Eesti teedel ühe narko- ja seitse alkotarvitamise tunnustega juhti. Keegi aga liikluses viga ei saanud, mida juhtub suhteliselt harva.

Lõuna prefektuur teatas kahe sõiduki ärandamise kohta: järelhaagis Respo 751, millel oli registreerimata veesõiduk (jett) Polaris - see on valge, külgedel rohelised reklaamid, iste punane. Haagis on hall, registrinumbriga 806DY, väljalaskeaasta 2006.

Politsei palub olla liikluses ettevaatlik, sest pluss- ja miinuskraadide pidev vaheldumine muudab maanteed ja tänavad libedaks.