Harku järvest leiti uppunud mees

Päästjad tõid eile õhtul Harku järves asuvast jääaugust välja mehe surnukeha.

Surnukeha toodi välja eile kell 18.23, teatas päästeamet.

Vaid päev varem, 23. märtsil läksid päästjad Harku järvel appi läbi jää vajunud kalamehele. Kalamees oli 20 meetri kaugusel kaldast. Kohapeale saabunud päästjad tõid mehe kaldale ja ta anti meedikutele üle. Suure tõenäosusega pääses mees halvimast tänu juhuslikule möödujale, kes häirekeskusesse helistas.

Samal päeval kella 16 ajal vajus Kadrinas läbi paisjärve jää inimene, kes sai veest ise välja ning päästjate abi ei vajanud.

Samal ajal kukkus ka Maardu järvel kalamees läbi jää. Kohapeale saabunud kiirabi vaatas kannatanu üle.

Päästeamet paneb kõigile südamele, et saabuva kevadega on jää veekogudel muutunud väga õhukeseks ja hapraks ning ei kanna inimest. Eriti oluline on ka kalameestele meelde tuletada, et selleks aastaks on jääpüügi aeg läbi.