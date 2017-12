Harku järve lähistel kuue vigastatuga õnnetuse põhjustanud kaubikujuht oli kriminaalses joobes ning võeti vahi alla

Foto: Taavi Sepp

Harku järve lähistel Paldiski maanteel sai laupäeva pärastlõunal kolme auto kokkupõrkes viga kuus inimest, kelle hulgas oli kolm last, neist noorim vaid 3-kuune. 12-aastane viga saanud tüdruk on raskes seisus haiglas. Hiljem selgus, et õnnetuse põhjustanud kaubikujuht oli purjus ning ta võeti kaheks kuuks vahi alla.