Harjumaal hukkus kahe auto kokkupõrkes vanem naine. Sündmuskohalt põgenenud joobes autojuhti aeti taga politseikoeraga

Täna õhtul juhtus Harjumaal Kuusalu vallas raske liiklusõnnetus, milles hukkus vanem naine. Sündmuskohalt põgenenud autojuhi tabas metsast politseikoer.

"Õnnetus juhtus kella seitsme ajal Kuusalu-Leesi tee 14. kilomeetril, kus põrkasid kokku mikrobuss Mercedes-Benz ja sõiduauto Hyundai. Esialgsetel andmetel kaotas autojuht Mercedese üle kontrolli ja sõitis vastu Hyundaid, mis ootas kõrvalteel parempööret." ütles politsei pressiesindaja Ilmar Kahro Delfile.

Hyundais olnud kaasreisija sai kokkupõrke tagajärjel surma, tema kõrval istunud autojuhi viis kiirabi haiglasse. Mercedest juhtinud mees otsustas aga abi kutsumata sündmuskohalt põgeneda.

Ligi tund hiljem tabati sündmuskohalt põgenemises kahtlustatav mees politseikoera abiga paari kilomeetri kaugusel metsast. Esialgsetel andmetel oli mees tarvitanud alkoholi ning tema joove oli suurem kui 1,5 promilli. Politseinikud pidasid ta kuriteos kahtlustatavana kinni ja viisid jaoskonda.

"Anname endast parima, et teha selgeks, milline oli õnnetuse põhjustanud sõidukijuhi valitud kiirus ja tema meeleseisund, taasluua see olukord, miks liiklusõnnetus juhtus ja viia siis süüdlane prokuratuuri abiga kohtu ette," selgitas Põhja prefektuuri välijuht Mihkel-Jaagup Laats.

"Olenemata sellest, milline saab olema kriminaalmenetluse tulem ja kui range saab olema kohtuotsus, on karm tõsiasi see, et hukkunud ja süüta inimest ei too enam miski tagasi. Sellest on väga kahju, avaldame naise lähedastele sügavat kaastunnet," sõnas Laats.

Tänavu on Eestis liikluses hukkunud 56 inimest, viga on saanud 1230 inimest. Joobes juhi süül on tänavu liikluses hukkunud üheksa ja viga saanud enam kui sada inimest.