Hanno Pevkur: tänane on üliraske politseinikule, kes pidi langetama otsuse tulistada inimese pihta

Reformierakonna juht ning riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ütles tänast traagilist intsidenti Vabaduse väljakul kommenteerides, et politsei käitus otsustavalt ja kiiresti ning see näiteab Eesti politsei head taset.

"Tänane tulistamisega lõppenud intsident on kahtlemata raske ja traagiline kõigi osaliste jaoks. Politsei käitus otsustavalt ja kiiresti, mis on Euroopa linnades viimastel aastatel aset leidnud sündmuste taustal mõistetav ja näitab meie politsei head ettevalmistust," kirjutab Pevkur sotsiaalmeedias.

Samas on Pavkuri kahetsusväärne, et inimene hukkus. "See on kõrge, kuid paratamatu hind, millega peab arvestama, kui ei alluta politsei korraldustele ja lisaks kõigele, rünnatakse politseid. Sellise teoga pannakse ohtu mitte ainult end, vaid kahjustatakse meie kõigi turvatunnet".

"Kindlasti tehakse politseis ka sellest juhtumist, nagu alati, omad järeldused, millest tulevikus õppida. Olen kindel, et tänane on üliraske politseinikule, kes pidi langetama otsuse tulistada inimese pihta, mille tagajärjel inimene suri. Loodan, et ta leiab nii oma kolleegide kui Eesti ühiskonna poolt piisavalt toetust juhtunust üle saada ja meie riiki edasi teenida. Kaastunne hukkunu omastele," lisas Pevkur.

Politsei pidi Tallinna kesklinnas nugadega ringi kõndinud mehe peatamiseks teenistusrelva kasutama. Mees suri hiljem haiglas. PPA Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul kasutab politsei olukorras, kus lühikeselt distantsilt rünnatakse külmrelvaga, alati vastumeetmena tulirelva.

"Kell 11.04 tuli teade hirmunud inimestelt, et mööda Harju tänavat liigub meesterahvas, kellel on käes kaks nuga," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava Delfile.

Selle peale reageerisid sündmuskohale korrakaitsjad, kes andsid mehele korralduse noad maha visata, mida ta eiras korduvalt. Selle peale tegid korrakaitsjad 3 hoiatuslasku õhku, mida mees endiselt eiras. Selle peale hakkas ta lähenema korrakaitsjatele noaga ähvardades, mistõttu pidid korrakaitsjad kasutama teenistusrelva mehe peatamiseks.

Rindkerre haavata saanud mees sai raskelt vigastada ning viidi haiglasse, kus ta kella 12 ajal suri.

Põhja prefekt Kristian Jaani ütles täna kell pool kaks alanud pressikonverentsil, et kui politseinikku rünnatakse väga lühikese vahemaa pealt külmrelvaga, siis kasutab politseinik vastumeetmena alati tulirelva.