Hankige andur: perekond sai gaasikatla tõttu vingumürgituse juba teist korda

Kiirabi viis vingumürgituse saanud pere haiglasse. Sama perega juhtus sarnane õnnetus juba teist korda.

Päästeamet tuletab nii sellele perele kui ka teistele meelde, et korteriomanik vastutab korteris oleva gaasipaigaldise nõuetele vastavuse ja hooldamise eest ja soovitab elamisse soetada õhust vingugaasi (CO) taset mõõtva anduri.

„Kui teil on kodus gaasiveesoojendi ning te tunnete pärast vannis või duši all käimist uimasust ja iiveldust, soovitame kindlasti lasta eksperdil gaasiseadmed üle kontrollida. Vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu ning äärmiselt ohtlik, “ ütleb Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

Allikas: Õhtuleht