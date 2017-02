Haapsalus eksis täna õhtul jääle ära autojuht, kes palus täbarast olukorrast pääsemiseks päästjate abi.

Häirekeskus sai kella 18.40 paiku teate, et Haapsalu külje all Saunja lahel on kodutee kaotanud auto, milles on kaks inimest.

Lääne päästekeskuse pressiesindaaja sõnul läksid päästjad jääle eksinud inimestele appi ning üritavad nad kaldale toimetada.