Haapsalus kadunuks jäänud Aigar leiti vihje abil üles

Haapsalu politsei leidis tänu laekunud vihjele reedel Haapsalus kadunuks jäänud 61-aastase Aigari üles ja teatas, et mehega on kõik korras.

Reedel kella 19 ajal lahkus oma kodust Haapsalus Raudtee tänaval 61-aastane Aigar. Mees on umbes 175-180 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja habetunud. Lahkudes olid tal jalas tumesinised dressipüksid ja hallid jalatsid, seljas must jope ja peas must suusamüts, teatas Lääne prefektuur.

Teadaolevalt ei olnud Aigaril kodust lahkudes kaasas mobiiltelefoni ja lähedastel ei olnud kindlat teadmist sellest, kuhu ta suundus. Oli teada, et Aigar ei pruugi leida koduteed. Kuna mees õhtuks tagasi koju ei jõudnud, pöördusid lähedased abi saamiseks politsei poole.

Reede õhtul alustasid politseinikud aadresside ja piirkondade kontrollimist, kuhu Aigar võis minna. Kahjuks ei õnnestunud politseil ega lähedastel Aigari asukohta välja selgitada ja esmaspäeval paluti mehe leidmisel avalikkuse abi.

Tundub, et üleskutse töötas, sest täna teatas politsei, et tänu laekunud vihjele on Aigar leitud ja temaga on kõik korras.