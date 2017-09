Haapsalu toidukioskist varastati 1000 eurot sularaha

Väliukse luku lõhkunud ja kioskisse sisse murdnud varga saagiks langes 1000 eurot sularaha.

4. septembril sai politsei teate, et Haapsalus Karja tänaval on välisukse luku lõhkumise teel sisse murtud toitlustusasutusele kuuluvasse kioskisse, kust on varastatud 1000 eurot sularaha.

Juhtunu osas on Lääne ringkonnaprokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Prokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold täpsustas, et menetlust alustati paragrahviga, mis käsitleb vargust, mis on toime pandud sissetungimisega. Süüdimõistmisel võib selle teo eest karistada kuni viie aasta pikkuse vangistusega.

Hetkel kedagi kuriteoga seoses kinni peetud ei ole.