Haapsalu politsei otsib 61-aastast Aigarit

Reedel, 24. märtsil kella 19 ajal lahkus oma kodust, Haapsalus Raudtee tänaval, 61-aastane Aigar. Mees on umbes 175-180 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja habetunud. Lahkudes olid tal jalas tumesinised dressipüksid ja hallid jalatsid, seljas must jope ja peas must suusamüts.