Haapsalu lähistel merejääle eksinud autojuht tegi päästjatele märku andmiseks jääle lõkke

Haapsalus eksis täna õhtul jääle ära autojuht, kes palus täbarast olukorrast pääsemiseks päästjate abi.

Häirekeskus sai kella 18.40 paiku teate, et Haapsalu külje all Saunja lahel on kodutee kaotanud auto, milles on kaks inimest. Auto oli osaliselt läbi jää vajunud ja selles olnud inimesed ei osanud öelda, kus nad asuvad.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja sõnul tegid hätta sattunud inimesed endast päästjatele märku andmiseks jääle lõkke.

Päästjad leidsid kadunud inimesed 1,5-2 kilomeetri kaugusel kaldast üles ja toimetasid nad kaldale.