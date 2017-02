Haapsalu lähistel jääl rallinud mehed sattusid täbarasse olukorda

Haapsalus eksis teisipäeva õhtul jääle ära autojuht, kes palus täbarast olukorrast pääsemiseks päästjate abi.

Kell 18.41 teatati häirekeskusele, et Lääne-Nigula vallas Saunja külas olid merejääl hätta sattunud kaks inimest. Helistaja sõnul oli nende sõiduk vajunud läbi jää ning nad ise olid eksinud ja ei osanud täpselt öelda, mis nende asukoht parajasti oli.

Päästjad suundusid Saunja lahe äärde, et tuvastada hädasolevate meeste võimalik asukoht. Mehed olid teinud pilliroost lõkke, et aidata päästjatel neid paremini leida. Päästjad märkasidki merel valgusallikat ning lõkke suunas hakkas liikuma pääste pinnaltpääste lüli. Kell 19.56 jõuti meesteni. Kannatanutega oli kõik korras ja nad aidati tagasi kaldale, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja.

Sündmuskohal viibinud Haapsalu korrapidamisgrupi operatiivkorrapidaja Risto Roometi sõnul tegid noored mehed Võnnusaare läheduses jääl, umbes kahe kilomeetri kaugusel kaldast, lõbusõitu. „See piirkond on kohaliku rahva seas teada-tuntud koht, kus jääl rallimas käiakse. Samas on see koht jääolude mõistes üsna ohtlik, sest seal on palju pilliroogu ning madalikke, mistõttu jää ei pruugi olla ühtlaselt paks,“ selgitas Roomet.

Operatiivkorrapidaja paneb veel kõigile südamele, et ohutuks jääl liikumiseks, nii jalgsi kui sõidukiga, peab tundma asukohta ja selle eripärasid ning asjatuid riske tuleb vältida. „Eilse sündmuse tegi keerukaks ka õhtune ja pime aeg. Õnneks oli meestel nii palju nutti, et käepärastest vahenditest lõke teha endast märku anda,“ rääkis Risto Roomet.