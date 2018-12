GRAAFIKUD | Liiklussurmad: eelmine aasta oli väike päikesekiir keset musta statistikat. Tänavu on hukkunud juba 64 inimest

Meenutuseks - eelmisel aastal hukkus terve aasta peale kokku 48 inimest. Võis ju loota, et liikluskultuur on nõnda palju muutunud ja ehk läheb ka sel aastal nii, ent kahjuks mitte. Ainuüksi jaanuaris hukkus 11 inimest. Eriti must päev oli 24. jaanuar, mil sai surma kolm inimest. Ilmaolud olid väga kehvad: sadas lörtsi ning nähtavus teedel kehv. Näiteks üks traagiline avarii juhtus, kui buss rammis ees peatunud veokit. Bussijuht suri hiljem haiglas.

Üpris trööstitud olid ka suvekuud. Nii juunis kui juulis hukkus 10 inimest, augustis aga kaheksa. Vähemasti on sügisel pilt siiski parem. Detsembris on praeguse seisuga juhtunud üks surmaga lõppenud avarii - esmaspäeval. Hiiumaal põrkasid kokku Kärdlast Käina suunas liikunud Volvo veok ja Käinast Kärdla poole sõitnud Mitsubishi L200. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Mitsubishi teelt välja ning selle roolis olnud kunagine Käina vallavanem Üllar Padari hukkus.

Enim on sel aastal hukkunuid pealinnas ja Harjumaal (15) ning Tartus ja Tartumaal (10). Valgamaal, Põlvamaal ja Läänemaal on vastav number aga null.

Maanteeamet

Omamoodi paradoks on tõik, et mullu hukkus liiklusõnnetustes 48 inimest, kui avariisid kokku oli 1410. Praeguse seisuga on sel aastal juhtunud 1374 avariid, surma aga saanud juba 64 inimest.

2016. aastal hukkus liikluses 71 inimest, 2015. aastal 67, 2014. aastal 78 ja 2013. aastal 81.

Tõsi, võrreldes näiteks nõukogude aja ja ka taasiseseisvumise järgse perioodiga, siis on praeguse kümnendi numbrid ikka märgatavalt väiksemad. Kõige mustem oli 1991. aasta, mil oli kokku 491 hukkunut.