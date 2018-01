GRAAFIK | Viimase nelja aastaga on aasta esimestel päevadel autoroolist tabatud 365 purjus juhti

Viimase nelja aasta jooksul on politsei aasta esimestel päevadel pidanud liiklusest kõrvaldama 365 - sama palju, kui on aastas päevi - inimest, sest nad on ohtu pannud nii enda kui ka kaasliiklejate elu, sisenedes tänavaile alkoholijoobes.

Pärast uusaastapidustusi on palju neid autojuhte, kes oma alkoholitaluvust on üle hinnanud ja kas jääknähtudega või hoopistükis purjuspäi rooli istunud. Seetõttu tuleb korrakaitsjatel olla valvas, et ohtlikud liiklejad veel enne õnnetusjuhtumeid tänavatelt eemale hoida.

Tänavu tabati üle Eesti 85 joobes juhi, nendest kriminaalne joove oli 27 roolikeerajal. "Kui võrrelda numbreid varasemate aastatega (vt graafik), siis ei ole näha suurt langust, pigem on jäänud numbrid samaks," tõdeb politsei- ja piirivalveameti (PPA) süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Möödunud aastal oli joobes juhtide arv tänavusest veelgi suurem: roolist kõrvaldati lausa 93 napsitanud juhti, neist 34 mõõdeti kriminaalne joove.

Viimaste aastate jooksul on enim purjus juhte olnud 2016. aastal, kui politseinikel tuli autoroolist kõrvaldada lausa 101 juhti. Sageli ei anna inimesed endale aru, millised võivad olla purjuspäi liiklusesse sisenemise tagajärjed. Paraku ei ole roolijoodikud alati ka autos üksinda. "On olnud ka olukordi, kus alkoholi tarvitanud juhi autos istuvad ka teised inimesed — lähedased või sõbrad," märkis Loigo. "Kõige selle juures on siiski murettekitav see, et inimesed istuvad teadlikult peale suuremaid pidustusi autorooli," lausus Loigo ja lisas, et selline tegu on äärmiselt vastutustundetu ning paneb ohtu nii neid ennast kui ka teised kaasliiklejad.

Juhiloata roolis

Lisaks joobes juhtidele tabatakse aasta esimestel päevadel ka palju juhtimisõiguseta autojuhte. Käesoleva aasta alguses peeti kinni 31 juhtimisõiguseta roolikeerajat, kellest kuus olid juba varem selle eest ka karistatud.

Enim juhtimisõiguseta autojuhte on kinni peetud 2016. aastal, kui korrakaitsjad võtsid vahele 60 juhtimisõiguseta autojuhti.

Vaata täpsemaid andmeid graafikust:

(Statistika kuvab aasta esimeste päevade ehk 1.01-3.01 viimase nelja aasta andmeid)

Allikas: PPA