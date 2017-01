GRAAFIK: Siili peatuse juures sai kolme päeva jooksul avariides viga kolm teismelist

Selle nädala esimeses pooles juhtus Tallinnas Mustamäel Siili bussipeatuse juures kaks avariid, milles sai viga kokku kolm teismelist tüdrukut. Neist kaks ületasid teed punase fooritulega.

Graafik: Toom Tragel

Esimene neist kahest õnnetusest juhtus esmaspäeval. Mööda Sõpruse puiesteed suunaga A. H. Tammsaare tee poolt Linnu tee poole liikunud sõiduauto Opel, mida juhtis juhtimisõigust omav kaine 31-aastane naine, sõitis otsa Siili bussipeatuse juures punase keelava fooritulega reguleeritud ülekäigurada ületanud 17-aastasele tüdrukule.

Üritades kokkupõrget vältida, keeras sõidukijuht järsult paremale, sõites kõnniteele Siili ühissõidukipeatuses, kus sõitis omakorda otsa ühissõidukit oodanud 16-aastasele tüdrukule. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Teine õnnetus juhtus vaid kaks päeva hiljem: kolmapäeval kella 14 ajal. Esialgsetel andmetel sai autolt löögi 14-aastane tüdruk, kes ületas Siili bussipeatuse juures reguleeritud ülekäigurajal sõiduteed punase tulega. Tüdrukule otsa sõitnud auto, Audi A3 liikus mööda Sõpruse puiesteed A. H. Tammsaare tee suunas ja seda juhtis juhtimisõigust omav kaine 25-aastane mees.

Avarii Siili peatuses Foto: Veiko Vares

Esialgsetel andmetel oli mõlemal juhul jalakäijatele fooris keelav tuli.

Loe veel

See, et kaks sedavõrd sarnast õnnetust juhtus samas paigas ja nõnda väikse ajavahega, on mõnevõrra kurioosum. Samas paigas juhtus eelmisel aastal kaks liiklusõnnetust. 20. juulil kukkus üks inimene trollis, kui see pidurdas, ja sai kukkumise tõttu vigastada. 31. oktoobril sõitis üks mopeed tagant otsa seisvale sõiduautole ja vigastada sai kaks mopeediga sõitnud inimest. Jalakäijatega eelmise aasta jooksul Siili peatuse juures õnnetusi ei juhtunud.

Samas on Sõpruse puiestee ise silma paistnud selle poolest, et liiklusõnnetused sel on sagenenud. Seda nii Magistrali keskuse läheduses asuvatel ülekäiguradadel kui ka üldiselt terve Sõpruse puiestee ulatuses. Magistrali keskuse lähedal on sama probleem, mis sel nädalal Siili peatuse juures, ehk seal lähevad jalakäijad tihti üle tee keelava tulega.