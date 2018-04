GRAAFIK | Nastja tapeti elumajadest ümbritsetud väga käidavas kohas

15-aastane Kohtla-Järve tüdruk Nastja tapeti küll endise õmblusvabriku hoovis, kuid koht pole sugugi pime ja tühi nurgatagune, vaid vägagi käidav elurajoon, mida ümbritsevad elumajad.

Nastja noahaavadega surnukeha leiti vana õmblusvabriku hoovist laupäeva hommikul veidi enne kella 9. Surnukeha leidis koertega jalutanud kohalik naine.

Prokuratuur ja politsei on varem teada andnud, et eelneval hilisõhtul oli tüdruk kodus ega andnud kellelegi märku, et plaanib magamise asemel veel õue minna. Kodust lahkus ta teadmata ajal kellelegi ütlemata.

Politseil ja sotsiaaltöötajatel Nastja ja tema perega varasemaid kokkupuuteid pole. Nastja oli sõbrannade sõnul väga laia sõprusringkonnaga ning vabal ajal tegeles näiteks tantsimisega. Ta õppis ühes Kohtla-Järve erakoolis Intellekt 9. klassis. Tüdruku tapmiskoht oli tema kodu läheduses ja jäi tema kooliteele.

Täna hommikul teatas prokuratuur, et eile õhtul peeti kinni 18-aastane noormees, keda on põhjust kahtlustada Nastja mõrvas. Prokuratuur taotleb kohtult noormehe vahi alla võtmist.